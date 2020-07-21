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Ранее стала известна дата выборов губернатора Хабаровского края . По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, жители региона выберут нового главу 19 сентября 2021 года. Таким образом, досрочные выборы, ранее запланированные на сентябрь этого года, проводиться не будут.

Экс-председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев назначен врио главы Хабаровского края в минувший понедельник. Президент РФ Владимир Путин предложил депутату новую должность во время разговора по видеосвязи. Таким образом, подтвердился инсайд URA.RU о том, что врио губернатора не будет представлять ни местные элиты, ни силовые ведомства.

«В 14:00 (07:00 мск) врио будет представлен министрам правительства», — цитирует агентство пресс-службу администрации края. Сообщается, что представление временного главы региона пройдет в здании правительства.

Врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, назначенного главой государства вместо арестованного по подозрению в убийстве Сергея Фургала, представят региональному правительству уже сегодня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

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