26 июля 2020

Соловьев высмеял Зеленского за общение с террористом в Луцке

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Соловьев отметил, что переговоры должны были вести спецслужбы, а не президент Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского при переговорах с террористом из Луцка. По мнению ведущего, своим поступком украинский лидер пытался поднять свой рейтинг.

Ранее Зеленский записал видеообращение с призывом посмотреть фильм «Земляне», как того требовал мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке. Позже президент удалил запись.

«Зеленский решил устроить себе пятнадцать минут славы и поднять свой рейтинг», — высказался Соловьев в эфире телепрограммы «Воскресный вечер». По его словам, злоумышленник в Луцке был не террористом, а сумасшедшим. Соловьев отметил, что переговоры должны были вести спецслужбы, а не президент.

Ранее сообщалось, что критике экспертов и медиасообщества в итоге подвергся и сам Зеленский, и силовики. Соловьев высказался об украинских спецслужбах, назвав их работу «бездарной», передает «Царьград».

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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