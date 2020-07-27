Соловьев высмеял Зеленского за общение с террористом в Луцке

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского при переговорах с террористом из Луцка. По мнению ведущего, своим поступком украинский лидер пытался поднять свой рейтинг.
Ранее Зеленский записал видеообращение с призывом посмотреть фильм «Земляне», как того требовал мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке. Позже президент удалил запись.
«Зеленский решил устроить себе пятнадцать минут славы и поднять свой рейтинг», — высказался Соловьев в эфире телепрограммы «Воскресный вечер». По его словам, злоумышленник в Луцке был не террористом, а сумасшедшим. Соловьев отметил, что переговоры должны были вести спецслужбы, а не президент.
Ранее сообщалось, что критике экспертов и медиасообщества в итоге подвергся и сам Зеленский, и силовики. Соловьев высказался об украинских спецслужбах, назвав их работу «бездарной», передает «