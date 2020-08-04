Суд отказал «Омбудсмену полиции» Воронцову в его требовании

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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, уголовное дело, обвиняемый, суд, правозащитники, судебный процесс, адвокат, арест, судебное дело, подзащитный
Владимир Воронцов просил суд, чтобы защитой занималась его жена Александра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову отказали в ходатайстве о допуске в качестве своего защитника его супруги Александры Воронцовой. Такое решение принял Мосгорсуд.

Сегодня суд должен рассмотреть апелляцию на избрание меры пресечения в виде заключения Воронцова под стражу. «Судья отказал, мотивируя тем, что защитников достаточно», — пишет telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Воронцова задержали 7 мая по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-полицейского, напоминает РАПСИ. По версии следствия, обвиняемый требовал деньги за нераспространение личных фотографий, которые позже были опубликованы. Также «Обмудсмена полиции» подозревают в распространении порнографии и в оскорблении представителя власти.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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