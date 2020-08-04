Суд отказал «Омбудсмену полиции» Воронцову в его требовании

Создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову отказали в ходатайстве о допуске в качестве своего защитника его супруги Александры Воронцовой. Такое решение принял Мосгорсуд.
Сегодня суд должен рассмотреть апелляцию на избрание меры пресечения в виде заключения Воронцова под стражу. «Судья отказал, мотивируя тем, что защитников достаточно», — пишет telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Воронцова задержали 7 мая по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-полицейского, напоминает РАПСИ. По версии следствия, обвиняемый требовал деньги за нераспространение личных фотографий, которые позже были опубликованы. Также «Обмудсмена полиции» подозревают в распространении порнографии и в оскорблении представителя власти.
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