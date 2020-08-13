Лидер «Партии роста» объявил войну мэру на выборах-2020

Борис Титов намерен пройти в заксобрания Челябинской и Новосибирской областей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Партия роста» намерена пройти в заксобрания Челябинской и Новосибирской областей по итогам единого дня голосования 13 сентября. Об этом на пресс-конференции в Москве заявили лидер партии Борис Титов. При этом политик отметил, что в Новосибирске у него идет война с мэром Анатолием Локотем.

«У нас откровенная война с Локотем. Даже не у „Партии роста“, а у малых и средних предпринимателей, чьи предложения мэр игнорируем. Кстати, список в заксобрание у нас возглавляет руководитель предпринимательского движения в регионе», — рассказал Титов. Партия также попыталась выдвинуть кандидатов в гордуму Новосибирска, но всем 16 претендентам было отказано.

Лидер партии отметил, проблем у бизнеса достаточно и в Челябинской области. «Здесь я сам возглавил список» — заявил Титов. Ранее агентство сообщало, что заниматься пропагандой «Партии роста» на Южном Урале будет музыкант Сергей Шнуров. Кроме того, Титов рассчитывает пройти в гордуму Томска.

13 сентября в России будут выбирать новые составы 11 региональных парламентов. В 22 областных центрах страны пройдут выборы в городские думы.

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