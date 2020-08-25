«Омбудсмен полиции» Воронцов получил в суде поддержку Росгвардии

Росгвардия поблагодарила основателя сообщества «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова за объективное освещение работы ведомства. Уточняется, что благодарность активист получил после того, как попросил в ведомстве составить ему характеристику.
«Там заявили, что выражают Воронцову признательность за сотрудничество с проектом „Омбудсмен полиции“, которое позволило доводить до общества объективную информацию о деятельности ведомства», — пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых органах.
Воронцов проходит по 14 уголовным делам — среди них обвинения в вымогательстве, клевете, распространении порнографии и оскорблении сотрудников власти. В мае его взяли под стражу и отправили в СИЗО. В конце июля Дорогомиловский суд Москвы продлил Воронцову до 6 ноября, передает RT.
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