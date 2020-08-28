28 августа 2020

Трамп признался, что США покупают нефть в России

© Служба новостей «URA.RU»
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США вынуждены покупать у России нефть из-за демократов, заявил Трамп Фото: Официальный сайт Президента РФ

США приходится покупать нефть у России из-за действий демократов, которые выступают против строительства трубопроводов на территории страны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Во время своего обращения, опубликованном в Twitter, президент подчеркнул, что в Новой Англии самая дорогая электроэнергия из-за того, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо не позволяет проложить трубопровод. «А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет трубопровод», — сообщил Трамп.

Ранее президент США поблагодарил Россию, Саудовскую Аравию и Мексику за сокращение объемов нефтедобычи, передает RT. Соглашение об этом ОПЕК+ страны приняли в апреле.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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