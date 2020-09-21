Microsoft купила разработчика игры Fallout. Это может стать самым сильным ударом Xbox по PlayStation

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Xbox будет первым получать новинки от Bethesda Softworks Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Корпорация Microsoft купила ZeniMax Media, материнскую компанию Bethesda Softworks. Сумма сделки составила 7,5 миллиарда долларов.

«На протяжении многих лет я беседовал с творческими лидерами в Bethesda о будущем игр, и мы давно разделяем схожие взгляды на возможности авторов и их игр по расширению охвата игроков», — цитирует 3DNews главу подразделения Xbox Фила Спенсера.

Bethesda Softworks владеет рядом самых популярных видеоигр, таких как The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored, Quake, Wolfenstein и DOOM. Это значит, что разработчики этих продуктов станут трудиться вместе с теми, кто делает Xbox, а их новые разработки будут сразу же появляться на Xbox Game Pass.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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