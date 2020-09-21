Корпорация Microsoft купила ZeniMax Media, материнскую компанию Bethesda Softworks. Сумма сделки составила 7,5 миллиарда долларов.
«На протяжении многих лет я беседовал с творческими лидерами в Bethesda о будущем игр, и мы давно разделяем схожие взгляды на возможности авторов и их игр по расширению охвата игроков», — цитирует 3DNews главу подразделения Xbox Фила Спенсера.
Bethesda Softworks владеет рядом самых популярных видеоигр, таких как The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored, Quake, Wolfenstein и DOOM. Это значит, что разработчики этих продуктов станут трудиться вместе с теми, кто делает Xbox, а их новые разработки будут сразу же появляться на Xbox Game Pass.
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