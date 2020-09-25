Роспотребнадзор: в России продолжается первая волна коронавируса

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Жители города Кургана во время пандемии коронавируса. Курган, противогаз, город курган, площадь ленина, жители города кургана
Речи о второй волне коронавируса в России не идет, подчеркнул Александр Горелов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России все еще идет первая волна коронавируса. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны», — проводит слова Горелова ТАСС. Он подчеркнул, что речи о второй волне COVID-19 в России не идет.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что второй волны распространения COVID-19 в России не ожидается, передает «Пятый канал». Однако в разговоре с URA.RU доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов выдвинул мнение, что вторая волна коронавируса в России началась еще в начале сентября. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что оценка волны заражений коронавирусом должна строиться на соотношении между количеством заболевших и выздоровевших, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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