Роспотребнадзор: в России продолжается первая волна коронавируса

Речи о второй волне коронавируса в России не идет, подчеркнул Александр Горелов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России все еще идет первая волна коронавируса. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны», — проводит слова Горелова ТАСС. Он подчеркнул, что речи о второй волне COVID-19 в России не идет.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что второй волны распространения COVID-19 в России не ожидается, передает «Пятый канал». Однако в разговоре с URA.RU доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов выдвинул мнение, что вторая волна коронавируса в России началась еще в начале сентября. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что оценка волны заражений коронавирусом должна строиться на соотношении между количеством заболевших и выздоровевших, пишет агентство Nation News.