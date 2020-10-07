В Киргизии запустили процедуру импичмента президента

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Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента Сооронбая Жээнбекова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщил депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев.

«Часть депутатов подписали импичмент. Очень сложная процедура, но она запущена», — заявил Иманалиев РИА «Новости».

Протесты в Киргизии начались после объявления результатов парламентских выборов. Силовики жестоко подавляли протест, однако участники акций смогли ворваться в здание, где располагается парламент и администрация президента. Кроме того, они освободили из СИЗО экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и бывшего премьера Сапара Исакова. Президент России выражал озабоченность происходящим и проводил переговоры на эту тему с главами стран СНГ, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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