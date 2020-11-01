В РФ началась сокращенная рабочая неделя

При этом рабочий день 3 ноября будет сокращен на час Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России началась сокращенная рабочая неделя из-за празднования Дня народного единства 4 ноября. В этом году он выпал на среду.

Так, граждане будут работать четыре дня, 2 и 3 ноября, а также 5-го и 6-го. При этом рабочий день во вторник будет сокращен на час.

Ранее сообщалось, что на время пандемии коронавируса и экономического кризиса снизилось число россиян, которые поддерживают идею ввести четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной. Граждане боятся, что это будет означать потерю в зарплате, а также того, что за четыре дня не успеют выполнить тот же объем работы, который они делают за пятидневку. Среди женщин больше поклонников сокращенной рабочей недели. Мужчины, наоборот, желают проводить лишний день на работе (40 против 34%).