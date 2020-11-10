В Кремле объяснили, кто победил в конфликте в Нагорном Карабахе

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, песков дмитрий, портрет
По словам Дмитрия Пескова, в конфликте победили обе стороны, так как его удалось остановить Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе победили обе противоборствующие стороны, так как этот конфликт удалось остановить. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Это победа народов двух стран, Азербайджана и Армении, так как остановилась война. Чтобы контролировать ситуацию, туда заходят российские миротворцы. Они будут обеспечивать остановку военных действий», — сказал Песков.

Представитель Кремля особо отметил гуманитарные аспекты в договоре, которые предусматривают возвращение на территорию Карабаха внутренних беженцев и обмен пленными. «В этом документе не говорится о статусе Карабаха, мы исходим из основных актов международного права, прежде всего, резолюции Совбеза ООН и иных документов», — добавил Песков.

Ранее стало известно о том, что Армения и Азербайджан подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые приводит телеканал 360, это решение было принято после глубокого анализа военной ситуации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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