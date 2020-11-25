25 ноября 2020

Автоэксперт: почему водительские права могут аннулировать

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, гибдд, водительские права, проверка автомобиля, сотрудник дпс
Андрей Ломанов подчеркнул, что аннулирование прав должно происходить в суде Фото: Илья Московец © URA.RU

МВД России создало проект приказа, определяющего список нарушений, за которые воительское удостоверение может быть аннулировано. Об этом сообщил автоэксперт Андрей Ломанов.

«Причины абсолютно вменяемые, пока это проект, но его, скорее всего, примут», — цитирует «Национальная служба новостей» Ломанова. Он подчеркнул, что аннулирование прав должно происходить в суде, а не решением одного инспектора. Ломанов рассказал о новых основаниях аннулирования прав:

  • Истечение срока действия прав;

  • Изменение персональных данных владельца удостоверений;

  • Износ удостоверения;

  • Появление медицинских противопоказаний к вождению;

  • Наличие неразличимых записей в правах.

Ломанов рассказал, что нововведения вступят в силу 1 апреля 2021 года. Он уверен, что в законе должны быть прописаны все нюансы лишения прав. Ранее координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, что тем, кто планирует пользоваться автомобилем за границей, нужно оформить новые права.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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