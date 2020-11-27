В России продлили заморозку накопительной части пенсии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На утро 27 ноября стоимость барреля нефти марки составляет 47,86 доллара (+0,15%), цена барреля нефти WTI — 44,98 доллара (-1,6%). Нефть дешевеет после роста на протяжении четырех торговых сессий подряд, в результате которого стоимость сырья достигла максимума с 6 марта, когда начался обвал котировок. На ситуацию влияет неопределенность по сделке ОПЕК+.

По данным Мосбиржи, доллар можно купить за 75,71 рубль (на 15 копеек дороже), евро — за 90,25 рубля (на 19 копеек дороже). По мнению управляющего активами «МКБ Инвестиции» Михаила Поддубского, российская валюта способна закрепиться в диапазоне 72—75 единиц за доллар. Эксперт прогнозирует такой сценарий в ближайшие месяцы при стоимости нефти не ниже текущей и отсутствии внешнего негатива.

Ситуация в России

В России будет запущена программа льготной ипотеки для молодых семей с детьми на покупку индивидуальных жилых домов. На это госкорпорацией «Дом.РФ» будет выделено 300 миллионов рублей. Ожидается, что проект будет запущен в декабре и продлится до 1 июля 2021 года. Программа рассчитана на граждан не старше 35 лет с детьми не старше 19 лет. Однако экономист Виталий Калугин считает, что после запуска программы льготной ипотеки для молодых семей с детьми цены на новую загородную недвижимость вырастут на 15-20%.

Госдума РФ в третьем чтении утвердила бюджет страны. Согласно представленному документу, расходы за трехлетний период, несмотря на оптимистические прогнозы, превысят доходную часть. По мнению экономиста Антона Любича, для компенсации дефицита бюджета государство продолжит повышать налоги и вводить новые пошлины для россиян.

Депутаты Госдумы продлили заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года. Соответствующий закон был принят 26 ноября во время пленарного заседания.

В Жилищный кодекс России могут внести изменение, согласно которому в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию граждан могут освободить от платы за капремонт. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов. Идею поддержал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Единоросс отметил, что в первые годы эксплуатации ответственность за устранение погрешностей все равно должен нести застройщик.

Что происходит в мире

Евросоюз и США впервые за 20 лет взаимно снизят таможенные пошлины , покрывающие небольшой оборот товаров. В Европарламенте заявили, что это соглашение может стать основой для возобновления «конструктивного трансатлантического взаимодействия».

Мировые цены на нефть находятся под давлением из-за второй волны коронавируса. В результате ОПЕК+ может отложить запланированное с 1 января снижение объемов сокращения добычи нефти с 7,7 до 5,8 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в подготовленном Банком России обзоре финансовой стабильности.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем традиционном обзоре финансовой стабильности прогнозирует сложные времена для коммерческих банков зоны евро. Это продлится, считает регулятор, как минимум в течение следующего 2021 года.

Мнения и прогнозы экспертов

Из-за льготной ипотеки россиян может ждать взлет цен на недвижимость и рост долговой нагрузки. Это произойдет, если рост ипотеки не будет поддержан увеличением предложения от застройщиков. Об этом сообщается в «Обзоре финансовой стабильности», предоставленном Центробанком. Регулятор выступает за то, чтобы сделать льготную ипотеку временной мерой.

Некоторые россияне рискуют лишиться своих пенсий из-за новых проверок Пенсионного фонда России. При этом это поможет ПФР заработать, считает старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара российский политический деятель и экономист Сергей Жаворонков.