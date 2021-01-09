Из-за проливного дождя, который вызвал два оползня, в индонезийской деревне погибли 11 человек. Еще 18 человек оказались ранены, сообщает Национальный совет Индонезии по управлению стихийными бедствиями (BNPB).
«Первый оползень был вызван обильными дождями и нестабильными почвенными условиями», — пишет Reuters, ссылаясь на представителя BNPB Радитья Джати. Затем на офицеров сошел второй оползень, когда они эвакуировали пострадавших при первом.
Число погибших и пострадавших предварительное. Гроза и возможные осадки могут помешать последующим спасательным работам. ЧП произошло вечером 9 января в деревне, которая находится в Западной Яве, в 150 километрах от столицы страны Джакарты.
В этот же день утром в Индонезии разбился Boeing 737. Водолазы уже нашли его обломки в Яванском море. Также они достали части тел погибших. На борту было 65 человек.
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