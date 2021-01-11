Однофамилец Шойгу пожаловался на дискриминацию в армии. Видео

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В военной части в Ярославской области притесняют пятерых тувинцев (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Солдат срочник из Тувы, проходящий срочную военную службу в Ярославской области, пожаловался на дискриминацию со стороны командования военной части из-за фамилии Шойгу и национальности. Свое обращение он опубликовал в Instagram.

Молодой человек сообщил, что притеснению подвергаются пятеро солдат. Глава республики Шолбан Кара-оол обратил внимание на обращение земляка и пообещал разобраться в ситуации.

«По поводу обращения нашего земляка мы занимаемся и через военное командование мы выясним объективность ситуации», — написал глава Тувы. Он также отметил, что во все времена тувинцев выделяли как отличных воинов, способных выносить тяготы и лишения военной службы.

На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий в пресс-службе Западного военного округа. Направлен запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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