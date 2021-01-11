Солдат срочник из Тувы, проходящий срочную военную службу в Ярославской области, пожаловался на дискриминацию со стороны командования военной части из-за фамилии Шойгу и национальности. Свое обращение он опубликовал в Instagram.
Молодой человек сообщил, что притеснению подвергаются пятеро солдат. Глава республики Шолбан Кара-оол обратил внимание на обращение земляка и пообещал разобраться в ситуации.
«По поводу обращения нашего земляка мы занимаемся и через военное командование мы выясним объективность ситуации», — написал глава Тувы. Он также отметил, что во все времена тувинцев выделяли как отличных воинов, способных выносить тяготы и лишения военной службы.
На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий в пресс-службе Западного военного округа. Направлен запрос.
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