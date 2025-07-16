Украинское подразделение американской ультраправой группировки The Base заявило о причастности к убийству полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
«Убийство полковника СБУ — это не конец, а только начало», — написано в telegram-канале группировки, называющей себя «Белый Феникс», передает The Guardian. В публикации также говорится: «Мы, организация „Белый Феникс“, гордимся нашими соратниками, очищающими Украину от грязнокровной орды!». Аналитики отмечают, что риторика заявления соответствует идеологии The Base и свидетельствует о возможной эскалации деятельности организации в регионе.
Источники The Guardian в сфере борьбы с терроризмом считают заявления «Белого Феникса» правдоподобными и отмечают рост активности ультраправых группировок на территории Украины. Издание также подчеркивает, что The Base ранее обвинялась в связях с российскими структурами, однако официальных подтверждений этому на данный момент нет.
По версии «Белого Феникса», полковник СБУ Иван Воронич якобы занимался вымогательством у предпринимателей в Донбассе и защищал «бизнес-интересы» России на подконтрольных Киеву территориях. Группировка заявила о своей миссии «уничтожать тех, кто пренебрегает страной ради личной выгоды». Иван Воронич был застрелен утром 10 июля в Киеве. Неизвестный подошел к старшему оперативнику отдела управления центра специальных операций на улице, совершил пять прицельных выстрелов и скрылся. Правоохранительные органы проводят расследование.
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