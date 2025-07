Американские неонацисты признались в убийстве полковника СБУ

Риторика заявления соответствует идеологии The Base Фото: Министерство обороны Украины Украинское подразделение американской ультраправой группировки The Base заявило о причастности к убийству полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича. Об этом сообщает британское издание The Guardian. «Убийство полковника СБУ — это не конец, а только начало», — написано в telegram-канале группировки, называющей себя «Белый Феникс», передает The Guardian. В публикации также говорится: «Мы, организация „Белый Феникс", гордимся нашими соратниками, очищающими Украину от грязнокровной орды!». Аналитики отмечают, что риторика заявления соответствует идеологии The Base и свидетельствует о возможной эскалации деятельности организации в регионе. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Киллеры ликвидированы: что известно об убийстве полковника СБУ в Киеве Источники The Guardian в сфере борьбы с терроризмом считают заявления «Белого Феникса» правдоподобными и отмечают рост активности ультраправых группировок на территории Украины. Издание также подчеркивает, что The Base ранее обвинялась в связях с российскими структурами, однако официальных подтверждений этому на данный момент нет. По версии «Белого Феникса», полковник СБУ Иван Воронич якобы занимался вымогательством у предпринимателей в Донбассе и защищал «бизнес-интересы» России на подконтрольных Киеву территориях. Группировка заявила о своей миссии «уничтожать тех, кто пренебрегает страной ради личной выгоды». Иван Воронич был застрелен утром 10 июля в Киеве. Неизвестный подошел к старшему оперативнику отдела управления центра специальных операций на улице, совершил пять прицельных выстрелов и скрылся. Правоохранительные органы проводят расследование.

