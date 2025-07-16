Володин отругал главу Минстроя за курение

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина отказаться от курения. Такая реакция последовала после слов министра о том, что он «сходил покурить».
«Что касается „покурил“, то это плохой пример. А обсудить вопросы — правильно, даже если это делается в курилке. Но надо все привычки, которые чреваты, изживать. Самое тяжелое — бороться с собой», — заявил Володин во время заседания, комментируя слова Файзуллина о том, что он «заодно покурить сходил» после обсуждения вопросов демографической политики с комитетом. Трансляция мероприятия велась на сайте ГД.
Ранее Вячеслав Володин выразил недовольство в адрес ряда председателей комитетов Государственной думы, отсутствовавших на заседании, посвященном отчету правительства Российской Федерации. Спикер нижней палаты парламента отметил, что они не смогли проявить выдержку и присутствовать на протяжении трех часов двадцати минут, тем самым проигнорировав значимое мероприятие.
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