Володин отругал главу Минстроя за курение

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Володин призвал главу Минстроя Файзуллина бросить курить
Володин призвал главу Минстроя Файзуллина бросить курить Фото:

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина отказаться от курения. Такая реакция последовала после слов министра о том, что он «сходил покурить».

«Что касается „покурил“, то это плохой пример. А обсудить вопросы — правильно, даже если это делается в курилке. Но надо все привычки, которые чреваты, изживать. Самое тяжелое — бороться с собой», — заявил Володин во время заседания, комментируя слова Файзуллина о том, что он «заодно покурить сходил» после обсуждения вопросов демографической политики с комитетом. Трансляция мероприятия велась на сайте ГД.

Ранее Вячеслав Володин выразил недовольство в адрес ряда председателей комитетов Государственной думы, отсутствовавших на заседании, посвященном отчету правительства Российской Федерации. Спикер нижней палаты парламента отметил, что они не смогли проявить выдержку и присутствовать на протяжении трех часов двадцати минут, тем самым проигнорировав значимое мероприятие.

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина отказаться от курения. Такая реакция последовала после слов министра о том, что он «сходил покурить». «Что касается „покурил“, то это плохой пример. А обсудить вопросы — правильно, даже если это делается в курилке. Но надо все привычки, которые чреваты, изживать. Самое тяжелое — бороться с собой», — заявил Володин во время заседания, комментируя слова Файзуллина о том, что он «заодно покурить сходил» после обсуждения вопросов демографической политики с комитетом. Трансляция мероприятия велась на сайте ГД. Ранее Вячеслав Володин выразил недовольство в адрес ряда председателей комитетов Государственной думы, отсутствовавших на заседании, посвященном отчету правительства Российской Федерации. Спикер нижней палаты парламента отметил, что они не смогли проявить выдержку и присутствовать на протяжении трех часов двадцати минут, тем самым проигнорировав значимое мероприятие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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