СМИ: «Яндекс» хочет запустить свой сервис безналичной оплаты

О сроках запуска нового сервиса не сообщается Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания «Яндекс» готовится к запуску собственного сервиса безналичной оплаты Yandex Pay. Об этом сообщает VTimes, ссылаясь на документы компании, где якобы есть условия использования сервиса. О сроках запуска не сообщается.

«Пользователи смогут вводить и сохранять в нем данные своих банковских карт и совершать с его помощью безналичную оплату. В документе указано, что Yandex Pay будет доступен на «веб-страницах «Яндекс»», — пишет издание. Представитель «Яндекса» не ответил на вопрос журналиста издания о создании сервиса безналичной оплаты, однако он напомнил о том, что пользователи уже могут привязать банковскую карту к своему аккаунту. Он уточнил, что таким образом люди могут оплачивать покупки и заказы из разных сервисов компании.

Ранее «Яндекс» собирался купить TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Информацию о переговорах подтверждали сами компании. Однако сделка сорвалась. По словам основателя банка Олега Тинькова, это произошло из-за разногласия в цене, сообщает «Национальная служба новостей».