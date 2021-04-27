В Обь попали ядовитые отходы из-за аварии в ХМАО. Фото

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Авария в ХМАО случилась в марте Фото:

В реке Большая Обь, вблизи села Горки Шурышкарского района (ЯНАО), обнаружили ядовитые отходы, которые попали в воду после аварии на подводном нефтепроводе на Оби в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«В рамках проводимой работы 27.04.2021 вблизи с. Горки Шурышкарского района зафиксированы признаки загрязнения р. Большая Обь нефтесодержащей жидкостью», — говорится в отправленном агентству отчете. На данный момент местными органами подразделения чрезвычайных ситуаций организованы мероприятия по отбору и исследованию проб воды.

Окружная прокуратура инициировала проверку, в ходе которой оценят работу органов местного самоуправления и иных уполномоченных ведомств. Власти должны контролировать ситуацию и донести информацию до населения. «Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры автономного округа», — добавили в ведомстве.

В администрации Шурышкарского района рассказали журналисту URA.RU, что после загрязнения было незамедлительно принято решение по увеличению глубины погружения насосных станций водозаборов, а также взяты пробы, в том числе из гидропостов в Горках и Мужах, они уже направлены на экспертизу. «Стоит отметить, что службой по гидрометеорологии ЯНАО ранее четырежды проведены замеры качества воды на гидропостах в поселках Горки и Мужи, а так же при выезде в д. Казым-Мыс. Все показатели в норме», — добавили в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, на реке Обь под Нижневартовском возник пожар. Причиной ЧП стала авария на подводном трубопроводе «Сибуртюменьгаза», в котором находилось около 700 тонн углеводородов. Ростехнадзор заявил об угрозе экологии после аварии в ХМАО. В гидрометцентре ЯНАО прогнозировали нефтесодержащая жидкость надвигается на ЯНАО и ждали сигнал от коллег из соседнего округа.

Нефтесодержащая жидкость в реке Большая Обь
Нефтесодержащая жидкость в реке Большая Обь. Село Горки

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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