В реке Большая Обь, вблизи села Горки Шурышкарского района (ЯНАО), обнаружили ядовитые отходы, которые попали в воду после аварии на подводном нефтепроводе на Оби в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«В рамках проводимой работы 27.04.2021 вблизи с. Горки Шурышкарского района зафиксированы признаки загрязнения р. Большая Обь нефтесодержащей жидкостью», — говорится в отправленном агентству отчете. На данный момент местными органами подразделения чрезвычайных ситуаций организованы мероприятия по отбору и исследованию проб воды.
Окружная прокуратура инициировала проверку, в ходе которой оценят работу органов местного самоуправления и иных уполномоченных ведомств. Власти должны контролировать ситуацию и донести информацию до населения. «Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры автономного округа», — добавили в ведомстве.
В администрации Шурышкарского района рассказали журналисту URA.RU, что после загрязнения было незамедлительно принято решение по увеличению глубины погружения насосных станций водозаборов, а также взяты пробы, в том числе из гидропостов в Горках и Мужах, они уже направлены на экспертизу. «Стоит отметить, что службой по гидрометеорологии ЯНАО ранее четырежды проведены замеры качества воды на гидропостах в поселках Горки и Мужи, а так же при выезде в д. Казым-Мыс. Все показатели в норме», — добавили в администрации.
Ранее URA.RU сообщало, на реке Обь под Нижневартовском возник пожар. Причиной ЧП стала авария на подводном трубопроводе «Сибуртюменьгаза», в котором находилось около 700 тонн углеводородов. Ростехнадзор заявил об угрозе экологии после аварии в ХМАО. В гидрометцентре ЯНАО прогнозировали нефтесодержащая жидкость надвигается на ЯНАО и ждали сигнал от коллег из соседнего округа.
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