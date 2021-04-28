Общественники нашли нарушения в половине всего пива в России

У 53% пивной продукции были обнаружены нарушения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В более чем половине образцов пива — 53% во время проверки были выявлены нарушения. Об этом сообщается в материалах «Общественной потребительской инициативы».

«Организация проверила более 106 наименований пивоваренной продукции по всей стране. У 53% из них были обнаружены нарушения обязательных требований», — приводят результаты исследований «Известия».

Наиболее частое нарушение — отсутствие на маркировке сведений о государственных стандартах. Второе по популярности — отсутствие сведений о содержании этилового спирта в 100 мл продукции и объеме потребительской тары, говорится в сообщении.

Ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей предупреждали, что переход на единый импорт российского и зарубежного алкоголя грозит ростом доли подделок на рынке. В конце апреля Минфин предложил начать эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории России. Кроме того, в РФ могут запретить продажу чешского пива из-за осложненных отношений между Россией и Чехией.