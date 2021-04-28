Общественники нашли нарушения в половине всего пива в России

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У 53% пивной продукции были обнаружены нарушения Фото:

В более чем половине образцов пива — 53% во время проверки были выявлены нарушения. Об этом сообщается в материалах «Общественной потребительской инициативы».

«Организация проверила более 106 наименований пивоваренной продукции по всей стране. У 53% из них были обнаружены нарушения обязательных требований», — приводят результаты исследований «Известия».

Наиболее частое нарушение — отсутствие на маркировке сведений о государственных стандартах. Второе по популярности — отсутствие сведений о содержании этилового спирта в 100 мл продукции и объеме потребительской тары, говорится в сообщении.

Ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей предупреждали, что переход на единый импорт российского и зарубежного алкоголя грозит ростом доли подделок на рынке. В конце апреля Минфин предложил начать эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории России. Кроме того, в РФ могут запретить продажу чешского пива из-за осложненных отношений между Россией и Чехией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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