Тюменские власти озвучили причину наплыва в регион жителей ХМАО

В 2019 году Тюмень посетили 749 тыс. жителей ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Причиной высокого спроса на путешествия в Тюменскую область среди жителей ХМАО является высокая туристическая привлекательность региона. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе. Ранее агентство писало о том, что из-за небывалого наплыва северян, тюменцы не могут попасть на городские пляжи.

«В 2019 году общий туристский поток в регион составил 3 млн 258 тыс. человек. Доля гостей из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры составила 23%. Также округ занимает первую позицию в перечне регионов страны, жители которых посещают Тюменскую область», — отметили в оперативном штабе.

Там добавили, что туристов, в частности, привлекает отдых в термальных комплексах Тюменской области, который является круглогодичным. А летний туристический сезон открывает для жителей автономных округов дополнительные возможности отдыха на сезонных локациях. В том числе, по специальным маршрутам. Кроме того, в Тюмени есть несколько крупных экопарков, развитая сеть кафе и ресторанов, и единственная в России четырехуровневая набережная.

«Идеальным местом для посещения в летний сезон является Тобольск — музей под открытым небом, исторический центр управления Сибирью, ее древняя столица. Единственный в Зауралье белокаменный Тобольский кремль является настоящей жемчужиной региона и впечатляет всех увидевших его туристов», — добавили в оперштабе.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за большого количества желающих отдохнуть на природе, попасть на тюменские базы отдыха практически невозможно. Источник агентства связал это с небывалым наплывом туристов из ХМАО.