В СИЗО для коррупционеров запретили держать иконы на виду

После молитвы заключенные обязаны убирать иконы в ящик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В СИЗО «Лефортово», где содержатся предприниматели, коррупционеры и бывшие высшие чиновники, запретили держать иконы на виду. Такое ужесточение правил произошло после очередной прокурорской проверки изолятора. Об этом сообщил член Общественной Наблюдательной Комиссии Москвы Георгий Иванов.

«Правила внутреннего распорядка СИЗО разрешают заключенным иметь в камере предметы религиозного культа, но, по словам одного из заключенных, после недавней прокурорской проверки иконы разрешили держать на виду только во время молитвы, а потом требуют убирать в ящик», — сообщает RT со ссылкой на слова Иванова. Также правозащитник сообщил, что это не единственное изменение правил, которые произошли недавно.

Также после проверок из камер убрали переносные столики, запретили журналы с изображением женщин и стали усиленно следить, чтобы никто не спал до отбоя. Заключенные жалуются, что после того как убрали переносные столики, остались очень неудобные привинченные к полу стол и скамейка, на которых больно сидеть долгое время. Администрация СИЗО сообщила, что запретили только журналы с изображением женщин эротического характера.