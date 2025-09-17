«Крепкий мужик»: Лукашенко высказался о своем возможном преемнике

Для руководства страной необходим человек с сильным характером и опытом преодоления трудностей. Так президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о требованиях к будущим кандидатам на пост главы государства на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом на встрече, посвященной Дню народного единства.
«Если вы хотите быть настоящим Президентом, забудьте, что у вас есть всякая жизнь, не то что личная — такого понятия у Президента быть не может», — передает слова Лукашенко БЕЛТА. Он добавил, что в нынешних внешнеполитических условиях Беларуси нужен «крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха».
Лукашенко также обратил внимание на важность сдержанности и единства в политической борьбе, отметив, что должность главы государства подразумевает конкуренцию. По мнению президента, потенциальным кандидатам следует не устраивать конфликтов, а искать пути для объединения вокруг признанного лидера. Глава государства подчеркнул, что только такой подход позволит сохранить стабильность и управляемость страны в непростое время.
Ранее Александр Лукашенко подчеркивал, что Беларусь не ожидает изменений в отношениях с Польшей после избрания Кароля Навроцкого президентом, отмечая ориентацию польского руководства на НАТО и США и призывая к объективной оценке ситуации в стране. Глава государства также заявлял о важности диалога и необходимости избегать внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси.
