На Украине националисты напали на торговца советской символикой

Пенсионер продавал значки с советской символикой для коллекционеров (архивное фото) Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Во Львове группа националистов накинулась на пожилого мужчину, который торговал на рынке антиквариата предметами с символикой СССР. Один из нападавших заявил, что участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе.

Видео потасовки выложил telegram-канал «Всевидящее ОКО». На нем группа молодых людей пристает к пожилому торговцы антиквариатом. Пенсионер сообщил, что продает значки с советской символикой коллекционерам. В ходе конфликта мужчина сообщил, что воевал в Афганистане, и это возмутило националистов. Один из них велел пенсионеру «не козырять» своим боевым прошлым, поскольку он также воевал, но в Донбассе.

Продавец антиквариата обвинил националистов в краже. По его словам, нападавшие забрали у него часть товара.

В комментариях под видео пользователи Telegram отметили, что торговля советской символикой запрещена на территории Украины. Другие посоветовали нападавшим найти работу, а не приставать к пожилым людям.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации. В соответствие с ним в стране переименовывают объекты, названные в честь советских и российских государственных деятелей.

В феврале 2021 года окружной административный суд Киева запретил горсовету переименовывать улицы Кутузова, Суворова и Московского проспекта. Их хотели назвать в часть организатора дивизии СС «Галичина» Михаила Омеляновича-Павленко и главы Организации украинских националистов (запрещенная в России националистская организация) Степана Бандеры. Суд пояснил, что эти фамилии отсутствуют в списке лиц Украинского института национальной памяти, попадающих под действие закона о декоммунизации.