Суд в Киеве отказался называть улицы в честь Бандеры

Улицы Кутузова, Суворова и переулок Московский хотели переименовать в честь Омеляновича-Павленко и Бандеры Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Окружной административный суд города Киева отменил решение столичного горсовета о переименовании улиц Кутузова, Суворова и Московского проспекта в честь организатора дивизии СС «Галичина» Михаила Омеляновича-Павленко и главы Организации украинских националистов (запрещенная в России националистская организация) Степана Бандеры. Об этом сообщается в едином реестре решений судов Украины.

«Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета „О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве“. Названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова, проспекта Московского, не подпадают под переименование», — говорится в документе. Отмечается, что указанные фамилии отсутствуют в списке лиц Украинского института национальной памяти, которые подпадают под действие положений закона о декоммунизации.

В документе отмечается, что решение принято по иску организации «Общественный контроль и порядок». Кроме того, суд оштрафовал Киевский горсовет, инициировавший переименование улиц, на 9 205 гривен за непредоставление данных для судебной экспертизы.

Главный научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук Юрий Жуков назвал решение киевского суда знаменательным событием. «Нужно выжигать память об этих преступниках. Ни названия улиц, ни городов не должны напоминать о них. Преступники должны быть забыты, о них никто никогда не должен вспоминать», — рассказал URA.RU историк.

Михаил Омельянович-Павленко — коллаборационист, выступавший в поддержку украинского национального движения. В годы Великой Отечественной войны был офицером охранной полиции вооруженных сил нацистской Германии. Степан Бандера — организатор ряда терактов, лидер ОУН, сотрудничавший с нацистами.