Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, флаг украины, саакашвили михаил
Политика доставят в военный госпиталь Фото:

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете. Такую информацию сообщила его мать.

«Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете. Он вылетел в неизвестном направлении», — передает ТАСС со ссылкой на родственницу экс-президента

По некоторым источникам, политика доставляют в военный госпиталь. Он голодает уже 39 дней, врачи опасаются за его здоровье.

Саакашвили нелегально прибыл в Грузию 1 октября. Политика арестовали в Тбилиси, поскольку по двум уголовным делам ему заочно был вынесен приговор. Еще несколько дел находятся в производстве. Ему грозит не менее девяти лет лишения свободы. Сначала мужчина объявил голодовку в знак протеста против заключения под стражу, отмечает «Национальная служба новостей». Потом он жаловался на плохое здоровье. Однако после публикации кадров, на которых он ест в тюрьме, от лечения отказывался, напоминает Life. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе через некоторое время отметил, что голодовка прекращена и заключенный ест обычные продукты, пишет «Царьград». Из-за ареста Саакашвили в Тбилиси проходил митинг с участием нескольких тысяч человек. Они требовали освободить экс-президента Грузии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...