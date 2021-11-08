Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете. Такую информацию сообщила его мать.
«Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете. Он вылетел в неизвестном направлении», — передает ТАСС со ссылкой на родственницу экс-президента
По некоторым источникам, политика доставляют в военный госпиталь. Он голодает уже 39 дней, врачи опасаются за его здоровье.
Саакашвили нелегально прибыл в Грузию 1 октября. Политика арестовали в Тбилиси, поскольку по двум уголовным делам ему заочно был вынесен приговор. Еще несколько дел находятся в производстве. Ему грозит не менее девяти лет лишения свободы. Сначала мужчина объявил голодовку в знак протеста против заключения под стражу, отмечает «Национальная служба новостей». Потом он жаловался на плохое здоровье. Однако после публикации кадров, на которых он ест в тюрьме, от лечения отказывался, напоминает
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