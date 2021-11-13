В России создали корабль для туристических полетов в космос

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в Роскосмос, запатентовала суборбитальный корабль для туристических полетов в космос. Об этом сообщили в Федеральном институте промышленной собственности.
«Группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей многократного применения с вертикальным взлетом и посадкой, которые могут быть использованы для космического туризма, высотных парашютных прыжков и другого», — передает сообщение ТАСС. Отмечается, что участники полета смогут быть в скафандрах «вне герметичной капсулы, непосредственно в открытом космическом пространстве».
По словам разработчиков, корабль сможет находиться в невесомости около трех минут. При этом максимальная скорость корабля при снижении за счет конструкции не превысит 1 км/с.
Ранее сообщалось, что космический туризм станет доступным для большого числа людей в ближайшие 20-30 лет. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко. Глава представительства американской компании Space Adventures в России Сергей Костенко сообщил, что сейчас стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) составляет около 50 миллионов долларов.
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