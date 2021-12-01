ФСБ задержала подпольных торговцев оружием в УрФО

Операции ФСБ прошли в 21 регионе России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ России в ходе операций по всей стране задержали 85 человек, причастных к нелегальному сбыту оружия. Мероприятия прошли в 21 регионе, в том числе в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Об этом сообщается на официальном сайте ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 85 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — сказано в сообщении на сайте ФСБ.

Среди изъятого оружия, по данным силовиков, числятся несколько видов пулеметов, пистолетов, винтовок, карабинов. Также в ходе операций ликвидированы 17 подпольных оружейных мастерских. Отмечается, что оперативные мероприятия велись в ноябре. Деятельность задержанных будет квалифицироваться по статьям 222 (незаконный сбыт оружия) и 223 (незаконное изготовление оружия) Уголовного кодекса РФ.