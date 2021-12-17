Путин обратился к россиянам перед Новым годом. Видео

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ХХ съезд партии
Владимир Путин призвал россиян соблюдать все меры предосторожности Фото:
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Коронавирус COVID-19

Несмотря на особый смысл новогодних праздников, россиянам следует соблюдать все озвученные ранее Минздравом рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Новогодние праздники — это особый период в жизни каждого человека. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их», — заявил Путин выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».

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Несмотря на особый смысл новогодних праздников, россиянам следует соблюдать все озвученные ранее Минздравом рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Новогодние праздники — это особый период в жизни каждого человека. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их», — заявил Путин выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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