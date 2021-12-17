Владимир Путин призвал россиян соблюдать все меры предосторожности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несмотря на особый смысл новогодних праздников, россиянам следует соблюдать все озвученные ранее Минздравом рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Новогодние праздники — это особый период в жизни каждого человека. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их», — заявил Путин выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».