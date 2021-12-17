Несмотря на особый смысл новогодних праздников, россиянам следует соблюдать все озвученные ранее Минздравом рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Новогодние праздники — это особый период в жизни каждого человека. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их», — заявил Путин выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».
Несмотря на особый смысл новогодних праздников, россиянам следует соблюдать все озвученные ранее Минздравом рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Новогодние праздники — это особый период в жизни каждого человека. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их», — заявил Путин выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».