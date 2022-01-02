В Греции убит лидер кутаисских воров в законе

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Убийца выстрелил в голову криминальному авторитету Фото:

Криминального авторитета, вора «в законе» Шотико Тевдорадзе убили в Греции. Об этом сообщает ИА «Прайм Крайм».

«Сегодня [2 ноября] в Афинах около часа ночи возле своего дома застрелен один из лидеров кутаисской воровской диаспоры, 41-летний Шота Тевдорадзе, более известный в криминальной среде как Шотико», — отмечает издание со ссылкой на источник.

Отмечается также, что убийца сделал контрольный выстрел в голову Шотико. Свидетелем убийства стал сын вора в законе. «Возможным мотивом убийства называют его разногласия с Важей Биганишвили по поводу воровского статуса Геги Модебадзе», — говорится в информации.

О том, что воры в законе назначили сходку в Греции, сообщалось в ноябре 2017 года. Нодо Шукакидзе, Тава (Энделадзе Георгий) и Шотико передали 43-летнему тбилисскому «законнику» Звиаду Папиашвили приглашение на мероприятие.

Ранее стало известно, что также в Греции в новогоднюю ночь 2022 года скончался абхазский вор в законе Чиро Шония, известный в криминальных кругах как Чиро Гальский. Причиной смерти стало заболевание раком.

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Криминального авторитета, вора «в законе» Шотико Тевдорадзе убили в Греции. Об этом сообщает ИА «Прайм Крайм». «Сегодня [2 ноября] в Афинах около часа ночи возле своего дома застрелен один из лидеров кутаисской воровской диаспоры, 41-летний Шота Тевдорадзе, более известный в криминальной среде как Шотико», — отмечает издание со ссылкой на источник. Отмечается также, что убийца сделал контрольный выстрел в голову Шотико. Свидетелем убийства стал сын вора в законе. «Возможным мотивом убийства называют его разногласия с Важей Биганишвили по поводу воровского статуса Геги Модебадзе», — говорится в информации. О том, что воры в законе назначили сходку в Греции, сообщалось в ноябре 2017 года. Нодо Шукакидзе, Тава (Энделадзе Георгий) и Шотико передали 43-летнему тбилисскому «законнику» Звиаду Папиашвили приглашение на мероприятие. Ранее стало известно, что также в Греции в новогоднюю ночь 2022 года скончался абхазский вор в законе Чиро Шония, известный в криминальных кругах как Чиро Гальский. Причиной смерти стало заболевание раком.
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