Экономист разрушил миф о том, что в СССР люди жили лучше

30 января 2022 в 06:39 Размер текста - 17 +

Современные жители России более удовлетворены условиями жизни, чем граждане СССР. Об этом заявил экономист Алексей Зубец. «По удовлетворенности жизнью нынешнее поколение россиян принципиально более продвинутое, чем это было в конце советской власти. В 80-е годы было полное, тотальное разочарование в том, как мы живем, а сегодня статистика говорит, что более 70% россиян полностью или в основном довольны своей жизнью», — рассказал Алексей Зубец в интервью радио Sputnik. Также он отметил, что прямое сопоставление СССР и современной Российской Федерации нелогично. «Это два разных государства, с разными условиями производства и распределения благ. Люди в этих государствах и жили, и думали по-разному. По этой причине любое сравнение СССР и РФ хромает», — объяснил эксперт. Экономист считает, что сравнивать СССР и Россию можно только по объективным показателям, которые характеризуют качество жизни граждан. «Если мы говорим о потреблении разных благ, то, конечно, мы живем принципиально лучше, чем при советской власти», — считает он. Современный гражданин России способен приобрести жилье, более половины россиян имеет автомобиль в семье, людям доступны путешествия за границу и высококачественное продовольствие, уточнил Алексей Зубец. Ранее сообщалось, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в РФ на 20% выше, чем в СССР. Депутат Госдумы РФ Юрий Афонин оспорил утверждение Кудрина, добавив, что современная Россия существенно отстает от советской эпохи. В Госдепе США заподозрили, что Россия пытается возродить СССР. В МИД РФ сообщили, что восстановление геополитических границ СССР не представляется возможным.