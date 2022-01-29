Экономист разрушил миф о том, что в СССР люди жили лучше

Современные жители России более удовлетворены условиями жизни, чем граждане СССР. Об этом заявил экономист Алексей Зубец.
«По удовлетворенности жизнью нынешнее поколение россиян принципиально более продвинутое, чем это было в конце советской власти. В 80-е годы было полное, тотальное разочарование в том, как мы живем, а сегодня статистика говорит, что более 70% россиян полностью или в основном довольны своей жизнью», — рассказал Алексей Зубец в интервью радио Sputnik.
Также он отметил, что прямое сопоставление СССР и современной Российской Федерации нелогично. «Это два разных государства, с разными условиями производства и распределения благ. Люди в этих государствах и жили, и думали по-разному. По этой причине любое сравнение СССР и РФ хромает», — объяснил эксперт.
Экономист считает, что сравнивать СССР и Россию можно только по объективным показателям, которые характеризуют качество жизни граждан. «Если мы говорим о потреблении разных благ, то, конечно, мы живем принципиально лучше, чем при советской власти», — считает он. Современный гражданин России способен приобрести жилье, более половины россиян имеет автомобиль в семье, людям доступны путешествия за границу и высококачественное продовольствие, уточнил Алексей Зубец.
Современные жители России более удовлетворены условиями жизни, чем граждане СССР. Об этом заявил экономист Алексей Зубец. «По удовлетворенности жизнью нынешнее поколение россиян принципиально более продвинутое, чем это было в конце советской власти. В 80-е годы было полное, тотальное разочарование в том, как мы живем, а сегодня статистика говорит, что более 70% россиян полностью или в основном довольны своей жизнью», — рассказал Алексей Зубец в интервью радио Sputnik. Также он отметил, что прямое сопоставление СССР и современной Российской Федерации нелогично. «Это два разных государства, с разными условиями производства и распределения благ. Люди в этих государствах и жили, и думали по-разному. По этой причине любое сравнение СССР и РФ хромает», — объяснил эксперт. Экономист считает, что сравнивать СССР и Россию можно только по объективным показателям, которые характеризуют качество жизни граждан. «Если мы говорим о потреблении разных благ, то, конечно, мы живем принципиально лучше, чем при советской власти», — считает он. Современный гражданин России способен приобрести жилье, более половины россиян имеет автомобиль в семье, людям доступны путешествия за границу и высококачественное продовольствие, уточнил Алексей Зубец. Ранее сообщалось, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в РФ на 20% выше, чем в СССР. Депутат Госдумы РФ Юрий Афонин оспорил утверждение Кудрина, добавив, что современная Россия существенно отстает от советской эпохи. В Госдепе США заподозрили, что Россия пытается возродить СССР. В МИД РФ сообщили, что восстановление геополитических границ СССР не представляется возможным.