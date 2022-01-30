Гинеколог назвала главные опасности беременности после 30 лет

31 января 2022 в 09:20 Размер текста - 17 +

При поздней беременности риск выкидыша выше Фото: Марина Молдавская © URA.RU Основной опасностью беременности после 30 лет остается снижение репродуктивного потенциала. Кроме того, токсикоз переносится тяжелее, а также есть шанс родить ребенка-инвалида. Такой информацией поделилась акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк. «После 30 лет (иногда раньше) происходит снижение репродуктивного потенциала. Для того чтобы зачать ребенка, может потребоваться до 6—12 месяцев. Второй риск — риск рождения ребенка с хромосомными нарушениями, например, с синдромом Дауна», — приводит слова врача издание «Известия». В 40 лет такой риск в 10 раз выше, чем в 30 лет. Помимо этого, у беременной могут быть сложности со здоровьем из-за уже имеющихся хронических диагнозов и вредных привычек. «На ранних сроках беременности токсикоз протекает в более тяжелой форме, сохраняется угроза выкидыша и преждевременного отхождения околоплодных вод, преждевременных родов, отслойки плаценты», — добавила Фисюк. Однако, по ее словам, риски возможно минимизировать, если внимательно следить за собой и своим физическим состоянием. Помогут в этом здоровый образ жизни, спорт, соблюдение режима сна и отдыха, уточняет Vse42.ru. С 1 января 2022 года в России увеличили пособия для одиноких родителей, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Выплаты граждане получат в зависимости от роста прожиточного минимума в регионах РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Основной опасностью беременности после 30 лет остается снижение репродуктивного потенциала. Кроме того, токсикоз переносится тяжелее, а также есть шанс родить ребенка-инвалида. Такой информацией поделилась акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк. «После 30 лет (иногда раньше) происходит снижение репродуктивного потенциала. Для того чтобы зачать ребенка, может потребоваться до 6—12 месяцев. Второй риск — риск рождения ребенка с хромосомными нарушениями, например, с синдромом Дауна», — приводит слова врача издание «Известия». В 40 лет такой риск в 10 раз выше, чем в 30 лет. Помимо этого, у беременной могут быть сложности со здоровьем из-за уже имеющихся хронических диагнозов и вредных привычек. «На ранних сроках беременности токсикоз протекает в более тяжелой форме, сохраняется угроза выкидыша и преждевременного отхождения околоплодных вод, преждевременных родов, отслойки плаценты», — добавила Фисюк. Однако, по ее словам, риски возможно минимизировать, если внимательно следить за собой и своим физическим состоянием. Помогут в этом здоровый образ жизни, спорт, соблюдение режима сна и отдыха, уточняет Vse42.ru. С 1 января 2022 года в России увеличили пособия для одиноких родителей, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Выплаты граждане получат в зависимости от роста прожиточного минимума в регионах РФ.