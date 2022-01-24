В России выросли пособия для одиноких родителей и беременных

24 января 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Пособие составляет 50% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 1 января 2022 года в России увеличили пособия для одиноких родителей, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Пособия растут в зависимости от роста прожиточного минимума в регионах РФ. «Величина этих выплат зависит от регионального прожиточного минимума. Так, размер пособия одиноким родителям составляет 50% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. Ежегодно величина прожиточного минимума увеличивается. Соответственно возрастает и размер пособия. Например, в Москве при прожиточном минимуме на ребенка в 16 174 рубля размер пособие превысит 8 тысяч рублей», — сообщает «Российская газета». Отмечается, что пособия для беременных рассчитываются по аналогичному принципу. Пособия назначаются на год, затем право на него нужно снова подтверждать. Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что в 2022 году также вырастут размеры детских выплат. Среди них материнский капитал, ряд детских пособий и выплаты на первых детей. В ПФР отметили, что россияне получат эти выплаты досрочно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 января 2022 года в России увеличили пособия для одиноких родителей, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Пособия растут в зависимости от роста прожиточного минимума в регионах РФ. «Величина этих выплат зависит от регионального прожиточного минимума. Так, размер пособия одиноким родителям составляет 50% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. Ежегодно величина прожиточного минимума увеличивается. Соответственно возрастает и размер пособия. Например, в Москве при прожиточном минимуме на ребенка в 16 174 рубля размер пособие превысит 8 тысяч рублей», — сообщает «Российская газета». Отмечается, что пособия для беременных рассчитываются по аналогичному принципу. Пособия назначаются на год, затем право на него нужно снова подтверждать. Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что в 2022 году также вырастут размеры детских выплат. Среди них материнский капитал, ряд детских пособий и выплаты на первых детей. В ПФР отметили, что россияне получат эти выплаты досрочно.