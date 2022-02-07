Четыре ребенка на Кубани погибли из-за отравления угарным газом

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Виды города. Пермь, газ, огнеопасно газ, дом, дом жилой
На Кубани из-за неисправности газового оборудования погибли 5 человек Фото:

Четверо детей и один взрослый погибли в результате отравления угарным газом в жилом доме Афипского района Краснодарского края. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«В поселке Афипский отравились бытовым газом пять человек, в том числе четверо детей, все они погибли», — рассказал инсайдер РИА «Новости». По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправности газового оборудования.

В январе взрыв газа произошел в жилом доме Южно-Сахалинска. В результате ЧП погиб один человек. В конце 2021 года взрыв прогремел в одной из квартир Каспийска (Дагестан), ожоги получили двое взрослых и один ребенок.

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Четверо детей и один взрослый погибли в результате отравления угарным газом в жилом доме Афипского района Краснодарского края. Об этом сообщил представитель экстренных служб. «В поселке Афипский отравились бытовым газом пять человек, в том числе четверо детей, все они погибли», — рассказал инсайдер РИА «Новости». По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправности газового оборудования. В январе взрыв газа произошел в жилом доме Южно-Сахалинска. В результате ЧП погиб один человек. В конце 2021 года взрыв прогремел в одной из квартир Каспийска (Дагестан), ожоги получили двое взрослых и один ребенок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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