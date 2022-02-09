Инфекционист Горелов: 15% переболевших COVID заражаются повторно

09 февраля 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

До «Омикрона» люди заражались коронавирусом повторно гораздо реже Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за нового омикрон-штамма больше граждан начали болеть коронавирусной инфекцией повторно. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов. «Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным — 0,7%. В настоящий момент до 15% [заразившихся] болеет повторно», — информацию с пресс-конференции приводит РИА «Новости». Как отметил эксперт, число повторных заражений выросло на фоне распространения омикрон-штамма, пишет «Национальная служба новостей». При этом, по его словам, многое зависит от иммунитета человека, который у всех пациентов разный, отмечает Vse42.ru. В связи с этим необходимо вакцинироваться, а ревакцинироваться — через полгода, упоминает Life . Ранее доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин отмечал, что у переболевших коронавирусом достаточно часто встречается тромбоз. Из-за чего может развиться критическое ухудшение кровоснабжения конечностей, что ведет к ампутации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за нового омикрон-штамма больше граждан начали болеть коронавирусной инфекцией повторно. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов. «Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным — 0,7%. В настоящий момент до 15% [заразившихся] болеет повторно», — информацию с пресс-конференции приводит РИА «Новости». Как отметил эксперт, число повторных заражений выросло на фоне распространения омикрон-штамма, пишет «Национальная служба новостей». При этом, по его словам, многое зависит от иммунитета человека, который у всех пациентов разный, отмечает Vse42.ru. В связи с этим необходимо вакцинироваться, а ревакцинироваться — через полгода, упоминает Life. Ранее доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин отмечал, что у переболевших коронавирусом достаточно часто встречается тромбоз. Из-за чего может развиться критическое ухудшение кровоснабжения конечностей, что ведет к ампутации.