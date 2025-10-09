Бывший чиновник и ветеран СВО Иванов заживо сгорел в фургоне

В ночь на 9 октября в подмосковном Сергиевом Посаде ветеран СВО и бывший крупный чиновник Смоленской области, Олег Иванов, ушел из жизни. Мужчина, которому в этот день должно было исполниться 56 лет, сгорел заживо в своем микроавтобусе, переоборудованном под дом на колесах.
«Ветеран СВО, перевозивший гуманитарную помощь, и крупный смоленский экс-чиновник заживо сгорел в своем доме на колесах в Подмосковье», — пишет SHOT. Инцидент произошел около 02:00 на парковке Семейного центра имени Мещерякова, расположенного на улице Пограничной. Здесь загорелись сразу два микроавтобуса. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах, которые были вызваны детонацией газовых баллонов.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. В ходе осмотра сгоревших транспортных средств в одном из них, который использовался в качестве дома на колесах, было обнаружено тело мужчины.
До своего участия в СВО Олег Иванов занимал высокие посты в Смоленской области, пройдя путь от главы Кардымовского района до руководителя Главного управления региона по делам молодежи и патриотическому воспитанию. После возвращения из зоны боевых действий Иванов посвятил себя сбору и доставке гуманитарной помощи. Накануне трагедии мужчина привез очередную партию гуманитарки в Семейный центр имени Мещерякова. Этот центр является одним из ключевых пунктов сбора и отправки помощи участникам СВО. После этого Иванов решил переночевать в своем микроавтобусе, планируя утром отправиться домой в Смоленск.
Иванов входил в центральное правление ветеранов боевых действий России, а также был членом Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Его заслуги перед Отечеством были отмечены высокими наградами: медалью «За отвагу» и «Георгиевским крестом» IV степени ДНР.
