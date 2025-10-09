NYT: Польша намерена разговаривать с Россией с позиции силы

Эффективные переговоры с Россией возможны только при условии давления на Москву, аналогично тому, как это происходило между президентом США Рональдом Рейганом и генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в 1980-х годах. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Но с Россией можно договориться. Просто сделайте это в два этапа: сначала продемонстрируйте силу, а затем начинайте диалог. Переговоры между президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым не состоялись бы, если бы Рейган сначала не воспользовался слабостями СССР, оказав сильное военное и экономическое давление», — написал Сикорский в своей авторской колонке для The New York Times.
МИД Польши особо отметил важность сохранения и наращивания поддержки Украины. Сикорский считает, что эффективным шагом стало бы прекращение закупок российской нефти странами, которые он назвал «самопровозглашенными последователями MAGA» в Венгрии и Словакии. Также, по его мнению, необходимо использовать более 200 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе для поддержки Украины.
Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к украинским властям с предложением приступить к переговорам для мирного разрешения конфликта. Он отметил, что массовое оставление украинскими военнослужащими своих позиций свидетельствует о необходимости начала диалога между сторонами.
