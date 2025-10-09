Петербургским школьникам хотят запретить пользоваться мобильными телефонами

Александр Бельский считает, что дети не могут сами ограничить использование гаджетов
В Санкт-Петербурге детям хотят запретить пользоваться телефонами в школе. Об этом сообщил председатель заксобрания Александр Бельский. 

«Дети на уроках сидят в телефонах, играют, занимаются неизвестно чем, только не учебой», — цитирует Бельского «Фонтанка». По его словам, ребенок не в силах ограничить самостоятельно использование гаджетов. По словам спикера заксо, для принятия такого решения нужно определить место, где будут храниться телефоны в учебных заведениях. Он добавил, что необходимые сообщения ученики смогут передавать родителям через учителей.

Ограничить использование телефонов в школе предлагают и депутаты из других регионов. Так, в сентябре с подобной инициативой выступил депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий. В пример он поставил опыт Республики Беларусь, где с 1 сентября 2025 года детям и учителям запретили пользоваться телефонами в школе. 

