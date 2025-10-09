Алиев заявил, что был в контакте с Путиным после крушения самолета в небе над Россией

Алиев: в день падения самолета AZAL мы с российским президентом были в контакте
Президенты выразили друг другу соболезнования, заявил Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев находились в контакте после крушения азербайджанского самолета AZAL. Об этом заявил глава Азербайджана во время встречи с российским лидером.

«Мы с вами были в контакте. Как вы помните, в этот трагический день я летел на встречу в Санкт-Петербург, и прямо из самолета, когда мне доложили об этом, вам позвонил», — заявил Алиев в эфире телеканала TV Musavat. Также отмечается, что президенты выразили друг другу соболезнования.

Авиакатастрофа с участием самолета Azerbaijan Airlines произошла 25 декабря. Судно направлялось из Баку в Грозный. Согласно информации, из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38. Официальной причиной происшествия было столкновение с птицами, однако Алиев обвинил Россию в крушении судна.

