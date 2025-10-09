В МИД РФ назвали причину, по которой Зеленский угрожает российским регионам блэкаутом

Захарова: президент Украины, угрожающий России, вероятно страдает передозировкой
Захарова считает, что такие заявления Зеленский делает из-за своей зависимости
Захарова считает, что такие заявления Зеленский делает из-за своей зависимости Фото:

Президент Украины Зеленский, который угрожает отключением света в Белгородской и Курской областях России, может страдать от передозировки наркотическими средствами. Такое предположение сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного газового форума.

«У него, наверное, передоз», — передает портал РБК слова представителя МИД.  По данным СМИ, Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областях, если на Украине продолжатся масштабные отключения света.

На днях глава Украины провел совещание по подготовке энергосистемы страны к возможным масштабным отключениям электроэнергии. Премьер-министр Юлия Свириденко доложила о выделении 1,5 млрд гривен прифронтовым регионам на защиту энергообъектов.

{{author.id ? author.name : author.author}}
