В МИД РФ назвали причину, по которой Зеленский угрожает российским регионам блэкаутом

Президент Украины Зеленский, который угрожает отключением света в Белгородской и Курской областях России, может страдать от передозировки наркотическими средствами. Такое предположение сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного газового форума.
«У него, наверное, передоз», — передает портал РБК слова представителя МИД. По данным СМИ, Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областях, если на Украине продолжатся масштабные отключения света.
На днях глава Украины провел совещание по подготовке энергосистемы страны к возможным масштабным отключениям электроэнергии. Премьер-министр Юлия Свириденко доложила о выделении 1,5 млрд гривен прифронтовым регионам на защиту энергообъектов.
