Стали известны нововведения для владельцев старых машин

Ассоциация российских автомобильных дилеров (РОАД) выступила с предложением вернуть обязательный техосмотр для автомобилей, возраст которых превышает определенный порог. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.
«Законопроект подразумевает регулярное проведение техосмотра», — рассказал Зиновьев. Согласно инициативе, для машин старше 15 лет техосмотр должен проводиться не раз в год, а дважды — каждые шесть месяцев. Вместе с ужесточением требований к эксплуатации старых машин РОАД предлагает и стимулирующие меры. Владельцам автомобилей старше 20 лет, которые примут решение сдать свое транспортное средство на утилизацию, предлагается выплачивать компенсацию в размере 300-400 тысяч рублей.
Зиновьев отметил, что перспективы инициативы пока остаются туманными. «Люди обычно ездят на старых машинах не потому, что им так нравится, а потому что у них нет денег на новые», — подчеркнул эксперт.
В России отмечен значительный рост цен на легковые автомобили: по данным аналитиков, средняя стоимость таких транспортных средств в сентябре 2025 года достигла 3,34 миллиона рублей, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Ключевыми факторами подорожания специалисты называют сезонные изменения ценовой политики автопроизводителей, сокращение объема дилерских скидок, а также уменьшение числа старых моделей на рынке.
