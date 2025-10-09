Ушаков поделился, что не всем нравятся договоренности, достигнутые на Аляске

Договоренности президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые были достигнуты во время саммита на Аляске, не всем приходятся по душе. Несмотря на этого, они действуют. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Не всем нравятся договоренности и понимания, достигнутые Путиным и Трампом на Аляске, но они действуют», — заявил Ушаков. Помимо этого, он рассказал, что заявление об исчерпании «импульса Анкориджа» для урегулирования мира на Украине не соответствуют действительности.
Также помощник президента отметил контакты администраций президентов РФ и США. По его словам, они проводятся постоянно.
До встречи на Аляске Дональд Трамп занимал более жесткую позицию в отношении России и неоднократно говорил о возможности введения санкций. Однако после переговоров с Владимиром Путиным американский лидер изменил риторику, что вызвало обеспокоенность среди европейских дипломатов и украинских властей. Западные эксперты призывали США активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.