Алиев порадовался, что Путин лично проконтролирует расследование крушения самолета AZAL

Срочная новость
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не сомневается в успешном расследовании причин авиакатастрофы самолета азербайджанской компании AZAL. Об этом азербайджанский лидер заявил в рамках двухсторонней встречи с Владимиром Путиным в Душанбе. Алиев добавил, что уверенности ему придает, что следствие находится под контролем российского президента.
«У меня нет сомнений, что под вашим руководством следствие выявит причины крушения», — сообщил Алиев. Трансляцию ведет азербайджанский канал Tv Musavat.
