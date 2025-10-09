Алиев порадовался, что Путин лично проконтролирует расследование крушения самолета AZAL

Алиев порадовался руководству Путина по расследованию крушения самолета AZAL
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не сомневается в успешном расследовании причин авиакатастрофы самолета азербайджанской компании AZAL. Об этом азербайджанский лидер заявил в рамках двухсторонней встречи с Владимиром Путиным в Душанбе. Алиев добавил, что уверенности ему придает, что следствие находится под контролем российского президента.

«У меня нет сомнений, что под вашим руководством следствие выявит причины крушения», — сообщил Алиев. Трансляцию ведет азербайджанский канал Tv Musavat.

