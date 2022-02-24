В ЛДПР объяснили причину военной операции России на Украине

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В ЛДПР заявили, что гордятся армией РФ Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

В ЛДПР заявили, что причиной начала военной операции России на Украине стало хамское поведение США. Президент России Владимир Путин пошел на такие меры для защиты населения своей страны, высказались в партии.

«Решение президента РФ провести военную спецоперацию в интересах защиты русского населения и рубежей России — это миротворческая миссия, пример дальновидной, упредительной политики! Корень происходящих на Украине событий — хамское, агрессивное поведение США и подконтрольных ей военных институтов», — указано в telegram-канале ЛДПР.

В партии отметили, что подготовка Украины к вступлению в НАТО и сообщения о восстановлении ядерного вооружения стали пересечением красных линий. «Это разрушало всю концепцию обороны России, и эта проблема уже решается силами Минобороны РФ», — заявили в ЛДПР. Во фракции сказали, что гордятся российской армией.

РФ долго терпела продвижение НАТО на восток, что создавало угрозы России, считают в ЛДПР. В США отвергали мирные предложения и опасения Москвы, высказались во фракции. По их мнению, Запад сам довел ситуацию до кризиса, они подстрекали неонационалистов на Украине к конфликту с русскими в Донбассе.

Россия заявила о начале военной операции на Украине. Россия подавила средства украинской противовоздушной обороны, в Минобороны сообщили о выведении из строя военной инфраструктуры. На Украине ввели военное положение. В НАТО осудили поведение России. Генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что операция РФ нарушает международное право и угрожает безопасности.

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В ЛДПР заявили, что причиной начала военной операции России на Украине стало хамское поведение США. Президент России Владимир Путин пошел на такие меры для защиты населения своей страны, высказались в партии. «Решение президента РФ провести военную спецоперацию в интересах защиты русского населения и рубежей России — это миротворческая миссия, пример дальновидной, упредительной политики! Корень происходящих на Украине событий — хамское, агрессивное поведение США и подконтрольных ей военных институтов», — указано в telegram-канале ЛДПР. В партии отметили, что подготовка Украины к вступлению в НАТО и сообщения о восстановлении ядерного вооружения стали пересечением красных линий. «Это разрушало всю концепцию обороны России, и эта проблема уже решается силами Минобороны РФ», — заявили в ЛДПР. Во фракции сказали, что гордятся российской армией. РФ долго терпела продвижение НАТО на восток, что создавало угрозы России, считают в ЛДПР. В США отвергали мирные предложения и опасения Москвы, высказались во фракции. По их мнению, Запад сам довел ситуацию до кризиса, они подстрекали неонационалистов на Украине к конфликту с русскими в Донбассе. Россия заявила о начале военной операции на Украине. Россия подавила средства украинской противовоздушной обороны, в Минобороны сообщили о выведении из строя военной инфраструктуры. На Украине ввели военное положение. В НАТО осудили поведение России. Генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что операция РФ нарушает международное право и угрожает безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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