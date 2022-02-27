Референдум по изменению конституции Беларуси признан состоявшимся

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
В Белоруссии не было замечаний о нарушениях на референдуме Фото:

В Белоруссии признали состоявшимся референдум по изменению Конституции страны. Об этом рассказал председатель Центризбиркома Игорь Карпенко.

«На 12:00 (совпадает с мск) по стране проголосовало 52,85%, включенных в списки. Можно сказать, что референдум состоялся», — сказал Игорь Карпенко в эфире телеканала «Беларусь-1», сообщает ТАСС.

По его словам, замечаний о нарушениях от наблюдателей не было. В референдуме поучаствовали более половины граждан, у которых есть право голосовать.

В Белоруссии 27 февраля начался референдум по поправкам в Конституцию. Власти страны впервые не стали открывать участки для голосования за границей. Голосующие должны были ответить на вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?», передает «Ридус». Они могли выбрать за или против. Также проходило досрочное голосование с 22 по 26 февраля, пишет RT.

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В Белоруссии признали состоявшимся референдум по изменению Конституции страны. Об этом рассказал председатель Центризбиркома Игорь Карпенко. «На 12:00 (совпадает с мск) по стране проголосовало 52,85%, включенных в списки. Можно сказать, что референдум состоялся», — сказал Игорь Карпенко в эфире телеканала «Беларусь-1», сообщает ТАСС. По его словам, замечаний о нарушениях от наблюдателей не было. В референдуме поучаствовали более половины граждан, у которых есть право голосовать. В Белоруссии 27 февраля начался референдум по поправкам в Конституцию. Власти страны впервые не стали открывать участки для голосования за границей. Голосующие должны были ответить на вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?», передает «Ридус». Они могли выбрать за или против. Также проходило досрочное голосование с 22 по 26 февраля, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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