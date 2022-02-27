Референдум по изменению конституции Беларуси признан состоявшимся

27 февраля 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

В Белоруссии не было замечаний о нарушениях на референдуме Фото: Анна Майорова © URA.RU В Белоруссии признали состоявшимся референдум по изменению Конституции страны. Об этом рассказал председатель Центризбиркома Игорь Карпенко. «На 12:00 (совпадает с мск) по стране проголосовало 52,85%, включенных в списки. Можно сказать, что референдум состоялся», — сказал Игорь Карпенко в эфире телеканала «Беларусь-1», сообщает ТАСС. По его словам, замечаний о нарушениях от наблюдателей не было. В референдуме поучаствовали более половины граждан, у которых есть право голосовать. В Белоруссии 27 февраля начался референдум по поправкам в Конституцию. Власти страны впервые не стали открывать участки для голосования за границей. Голосующие должны были ответить на вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?», передает «Ридус». Они могли выбрать за или против. Также проходило досрочное голосование с 22 по 26 февраля, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Белоруссии признали состоявшимся референдум по изменению Конституции страны. Об этом рассказал председатель Центризбиркома Игорь Карпенко. «На 12:00 (совпадает с мск) по стране проголосовало 52,85%, включенных в списки. Можно сказать, что референдум состоялся», — сказал Игорь Карпенко в эфире телеканала «Беларусь-1», сообщает ТАСС. По его словам, замечаний о нарушениях от наблюдателей не было. В референдуме поучаствовали более половины граждан, у которых есть право голосовать. В Белоруссии 27 февраля начался референдум по поправкам в Конституцию. Власти страны впервые не стали открывать участки для голосования за границей. Голосующие должны были ответить на вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?», передает «Ридус». Они могли выбрать за или против. Также проходило досрочное голосование с 22 по 26 февраля, пишет RT.