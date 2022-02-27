В Беларуси начался референдум по изменению Конституции

Референдум будет признан состоявшимся, если проголосует более половины беларусов, внесенных в списки избирателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Беларуси начался референдум по внесению поправок в Конституцию республики. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны. При этом белорусские власти впервые решили не открывать участки для голосования за рубежом.

«Участки для голосования на референдуме откроются в 8:00 (Мск), они будут работать до 20:00», цитирует сообщение ЦИК Беларуси ТАСС. Всего в республике будут открыты 5 510 участков. Из них 217 находятся в санаториях, профилакториях и больницах, а 12 — в воинских частях.

В связи с пандемией коронавируса белорусские власти решили не открывать участки для голосования за рубежом. Организаторы объяснили это тем, что не могут обеспечить достаточный уровень безопасности для избирателей. Кроме того, на консульском учете отсутствует необходимое количество граждан. По данным ЦИК Беларуси, на президентских выборах за рубежом проголосовали всего 0,3% от общего числа избирателей.

В бюллетень на референдуме включен всего один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Избиратели могут проголосовать за или против. Бюллетень будет признан недействительным, если отметки будут проставлены в обоих квадратах.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины белорусов, внесенных в списки для голосования, сообщается в Путеводителе, опубликованном на официальном сайте ЦИК. Всего на выборы зарегистрировано более 6,8 миллиона граждан.

Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета Союзного государства объявил, что референдум по внесению поправок в Конституцию Беларуси состоится в феврале 2022 года, передает RT. По словам президента, на призыв принять участие в разработке новой редакции основного закона откликнулось множество людей и общественных объединений.

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