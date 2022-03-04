Канцлер ФРГ назвал плюс санкций Запада против России

Олаф Шольц заявил, что Запад открывает пространство для дипломатии с Россией Фото: Bundesregierung\Denzel

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западные страны используют антироссийские санкционные ограничения для давления на Россию, однако оставляют место и для дипломатии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Это важно, что мы не сдаемся, а непрерывно продолжаем осуществлять все разнообразные меры, которые мы запустили: с одной стороны, с санкциями, которые мы реализуем, чтобы оказать давление, и с другой стороны, открываем пространство для дипломатии», — сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF.

Олаф Шольц в начале февраля заявил, что Россия заплатит высокую цену, если вмешается в Украину со своими войсками. Он добавил, что Германия, НАТО и Евросоюз бросили все силы на то, что прояснить, что делать в случае вторжения РФ на Украину. После того, как президент России Владимир Путин объявил начала военной спецоперации на Украине, Шольц заявил, что отправит Киеву 1,5 тысячи военных объектов. Он считает, что это решение правильное и ФРГ вовремя стало оказывать помощь Украине.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.

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