Нервозные высказывания США по поводу найденных на Украине биолабораторий говорит о том, что Белый дом серьезно обеспокоен, что мир узнал о финансировании США военно-биологической программы у границ РФ. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он призвал Америку прекратить разработки в области военной биологии.
«Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьезной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США», — написал Антонов на странице посольства РФ в США в Facebook. Он потребовал США немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии на территории постсоветского пространства.
Российский дипломат также призвал Соединенные Штаты ускорить уничтожение национальных запасов химического оружия. Антонов напомнил, что США единственные из стран-участниц Конвенции о запрещении химоружия не выполнили свои обязательства.
В ходе проведения спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля, российские военные обнаружили факты зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, которая финансировалась США. На украинских лабораториях разрабатывались опасные патогены чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней.
Нервозные высказывания США по поводу найденных на Украине биолабораторий говорит о том, что Белый дом серьезно обеспокоен, что мир узнал о финансировании США военно-биологической программы у границ РФ. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он призвал Америку прекратить разработки в области военной биологии. «Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьезной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США», — написал Антонов на странице посольства РФ в США в Facebook. Он потребовал США немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии на территории постсоветского пространства. Российский дипломат также призвал Соединенные Штаты ускорить уничтожение национальных запасов химического оружия. Антонов напомнил, что США единственные из стран-участниц Конвенции о запрещении химоружия не выполнили свои обязательства. В ходе проведения спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля, российские военные обнаружили факты зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, которая финансировалась США. На украинских лабораториях разрабатывались опасные патогены чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней.