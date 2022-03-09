Посол РФ указал на нервозность США из-за найденных биолабораторий

10 марта 2022 в 08:52 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов призвал США прекратить разработки в области военной биологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нервозные высказывания США по поводу найденных на Украине биолабораторий говорит о том, что Белый дом серьезно обеспокоен, что мир узнал о финансировании США военно-биологической программы у границ РФ. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он призвал Америку прекратить разработки в области военной биологии. «Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьезной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США», — написал Антонов на странице посольства РФ в США в Facebook. Он потребовал США немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии на территории постсоветского пространства. Российский дипломат также призвал Соединенные Штаты ускорить уничтожение национальных запасов химического оружия. Антонов напомнил, что США единственные из стран-участниц Конвенции о запрещении химоружия не выполнили свои обязательства. В ходе проведения спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля, российские военные обнаружили факты зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, которая финансировалась США. На украинских лабораториях разрабатывались опасные патогены чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нервозные высказывания США по поводу найденных на Украине биолабораторий говорит о том, что Белый дом серьезно обеспокоен, что мир узнал о финансировании США военно-биологической программы у границ РФ. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он призвал Америку прекратить разработки в области военной биологии. «Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьезной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США», — написал Антонов на странице посольства РФ в США в Facebook. Он потребовал США немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии на территории постсоветского пространства. Российский дипломат также призвал Соединенные Штаты ускорить уничтожение национальных запасов химического оружия. Антонов напомнил, что США единственные из стран-участниц Конвенции о запрещении химоружия не выполнили свои обязательства. В ходе проведения спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля, российские военные обнаружили факты зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, которая финансировалась США. На украинских лабораториях разрабатывались опасные патогены чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней.