Экономист назвал три причины падения доллара

17 марта 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

В начале торгов курс доллара упал на 2,8%, до 105 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Как сообщил профессор ВШЭ экономист Евгений Коган, есть три причины почему так произошло. Одна из них — не восстановившиеся торги на бирже. «Во-первых, торги на бирже не восстановили пока. Иностранцы не могут никак продавать свои активы. То есть огромный пласт тех, кто хотел бы приобрести валюту, сейчас ушел. Второе: очень жестко ограничили административными мерами возможности для многих спекулировать, играть на этом поле», — рассказал Евгений Коган в интервью изданию «Ридус». Третьей причиной падения курсов доллара и евро, по словам Когана, являются разные курсы у международного Forex и у России. На данный момент валютная система РФ оторвана от международной. По данным Московской биржи, в самом начале торгов 17 марта курс доллара упал на 2,8%, до 105 рублей, а курс евро обвалился на 8,2%, до 108 рублей, но позже скорректировался до 112,51 рубля. Ранее в Кремле заявили, что Россия имеет необходимые средства и потенциал для того, чтобы избежать дефолта в стране. Минфин РФ погасил все долги, несмотря на предсказание издания Bloomberg. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Как сообщил профессор ВШЭ экономист Евгений Коган, есть три причины почему так произошло. Одна из них — не восстановившиеся торги на бирже. «Во-первых, торги на бирже не восстановили пока. Иностранцы не могут никак продавать свои активы. То есть огромный пласт тех, кто хотел бы приобрести валюту, сейчас ушел. Второе: очень жестко ограничили административными мерами возможности для многих спекулировать, играть на этом поле», — рассказал Евгений Коган в интервью изданию «Ридус». Третьей причиной падения курсов доллара и евро, по словам Когана, являются разные курсы у международного Forex и у России. На данный момент валютная система РФ оторвана от международной. По данным Московской биржи, в самом начале торгов 17 марта курс доллара упал на 2,8%, до 105 рублей, а курс евро обвалился на 8,2%, до 108 рублей, но позже скорректировался до 112,51 рубля. Ранее в Кремле заявили, что Россия имеет необходимые средства и потенциал для того, чтобы избежать дефолта в стране. Минфин РФ погасил все долги, несмотря на предсказание издания Bloomberg.