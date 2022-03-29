29 марта 2022

В Белом доме назвали условия для переговоров Путина и Байдена

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Контакты между лидерами РФ и США будет возможно при деэскалации ситуации на Украине, заявили в Белом Доме. Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден будет рассматривать возможность контактов с российским лидером Владимиром Путиным при деэскалации напряженности на Украине и приверженности дипломатии. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

«Мы дали предельно ясно понять, что со стороны России потребуется ощутимая деэскалация, а также подлинная и искренняя приверженность дипломатии, прежде чем у президента (США) состоятся подобные контакты», — сообщила Бедингфилд. Ее заявление передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле сообщили, о чем Путин готов говорить с Байденом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, разговор Путина с американским коллегой должен касаться вопросов стратегической безопасности. Это нужно не только России, но и всему миру, заявил Песков.

Байден накануне заявил журналистам, что его слова о президенте Путине не осложнят дипломатического взаимодействия и не приведут к эскалации на Украине. Он также отметил, что его встреча с Путиным зависит от темы разговора.

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Президент США Джо Байден будет рассматривать возможность контактов с российским лидером Владимиром Путиным при деэскалации напряженности на Украине и приверженности дипломатии. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. «Мы дали предельно ясно понять, что со стороны России потребуется ощутимая деэскалация, а также подлинная и искренняя приверженность дипломатии, прежде чем у президента (США) состоятся подобные контакты», — сообщила Бедингфилд. Ее заявление передает РИА «Новости». Ранее в Кремле сообщили, о чем Путин готов говорить с Байденом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, разговор Путина с американским коллегой должен касаться вопросов стратегической безопасности. Это нужно не только России, но и всему миру, заявил Песков. Байден накануне заявил журналистам, что его слова о президенте Путине не осложнят дипломатического взаимодействия и не приведут к эскалации на Украине. Он также отметил, что его встреча с Путиным зависит от темы разговора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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