В Белом доме назвали условия для переговоров Путина и Байдена

30 марта 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Контакты между лидерами РФ и США будет возможно при деэскалации ситуации на Украине, заявили в Белом Доме. Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден будет рассматривать возможность контактов с российским лидером Владимиром Путиным при деэскалации напряженности на Украине и приверженности дипломатии. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. «Мы дали предельно ясно понять, что со стороны России потребуется ощутимая деэскалация, а также подлинная и искренняя приверженность дипломатии, прежде чем у президента (США) состоятся подобные контакты», — сообщила Бедингфилд. Ее заявление передает РИА «Новости». Ранее в Кремле сообщили, о чем Путин готов говорить с Байденом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, разговор Путина с американским коллегой должен касаться вопросов стратегической безопасности. Это нужно не только России, но и всему миру, заявил Песков. Байден накануне заявил журналистам, что его слова о президенте Путине не осложнят дипломатического взаимодействия и не приведут к эскалации на Украине. Он также отметил, что его встреча с Путиным зависит от темы разговора. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден будет рассматривать возможность контактов с российским лидером Владимиром Путиным при деэскалации напряженности на Украине и приверженности дипломатии. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. «Мы дали предельно ясно понять, что со стороны России потребуется ощутимая деэскалация, а также подлинная и искренняя приверженность дипломатии, прежде чем у президента (США) состоятся подобные контакты», — сообщила Бедингфилд. Ее заявление передает РИА «Новости». Ранее в Кремле сообщили, о чем Путин готов говорить с Байденом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, разговор Путина с американским коллегой должен касаться вопросов стратегической безопасности. Это нужно не только России, но и всему миру, заявил Песков. Байден накануне заявил журналистам, что его слова о президенте Путине не осложнят дипломатического взаимодействия и не приведут к эскалации на Украине. Он также отметил, что его встреча с Путиным зависит от темы разговора.